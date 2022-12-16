Головна структура світового футболу відповіла відмовою на прохання Володимира Зеленського виступити з промовою перед вирішальним матчем катарського Мундіалю (18 грудня), стверджує CNN.

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Президент України сподівався вкотре нагадати всьому світу про трагедію війни. Пропозиція нашої сторони полягала в тому, щоб Зеленський виступив з короткою промовою через відеозв'язок. Втім, ФІФА відмовила, чим неабияк здивувала Офіс Президента. Раніше очільник нашої держави отримував слово на заходах світового масштабу – саміті G20, церемонії Grammy, Каннському кінофестивалі тощо. "Ми думали, що ФІФА хоче використати свою платформу на благо", – сказало джерело CNN.

Зазначається, що переговори тривають і таки можуть призвести до певного компромісу. Мундіаль у Катарі далеко не вперше спричиняє політичний скандал. Спільнота критикує країну-господарку за грубі порушення прав людини, а ФІФА безтурботно закриває на це очі і продає росії права на офіційну трансляцію.

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