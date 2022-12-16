"Мені вже увірвався терпець! Давайте розкриємо очі. Прийшов час поставити крапки над "і". Президент України, Володимир Зеленський, хотів виступити на фіналі ЧС-2022 зі зверненням про мир! Тобто, його меседж повинен був полягати в тому, що він хоче донести до мільйонів, або навіть мільярдів людей, що світові потрібен МИР! І як людство страждає від війн. На що наш президент отримав заборону від ФІФА... Ви розумієте, що проросійський Інфантіно і далі вмивається російськими грошима!

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Повністю вся структура ФІФА і далі танцює на російських рублях. Спочатку вони просять Україну припинити вогонь і бойові дії, для того, аби провести ЧС... Припинити оборону держави, на яку напав агресор і знищує її. Це, бл*дь, як?! Це що, кіно на паузу поставити? Ти приїдь, поживи хоч тиждень під обстрілами ракет, без зв'язку, світла, опалення та газу. Почуй, що таке сирена по 10 разів на день. Подивись маленьким дітям в очі, які бояться кожного звуку...

Це театр, це не головний футбольний орган. Сидячи в своїх теплих домівках, або на курортах з пляшечкою вина, дуже легко вирішувати питання. Це ж тобі не в окопі під розривом снарядів сидіти. Покидьки. Слабаки. Боягузи. Прихвостні.

А тепер перейдемо до найсолодшого. Андрій Шевченко. Амбасадор. Патріот. Великий тренер та футболіст. Людина, яка замість того, щоб переконувати ФІФА в необхідності дати змогу виступити Зеленському – просто фоткається з Інфантіно. З людиною, чиї руки в лайні російських грошей. Боже, та що ж відбувається? Куди всі дивляться?

Андрію, замість спроб домовитись про зняття санкцій з Абрамовича, та пропозицій ввести його в переговорну групу – краще б ви робили з ФІФА орган, який не буде заангажований, та на який не буде мати впливу Росія. Неможливо вже все це терпіти. Запам'ятайте, ми сильна і вільна країна, до якої увірвався ворог о 4 ранку. І вже протягом 9 місяців тероризує всю країну. Нищить, гвалтує, краде, вбиває... А ви, пане Шевченко, і надалі тиснете руки тим, хто підтримує Росію.

І наостанок. Якщо хтось забув про політичну кар'єру пана Шевченка, то хочу вам нагадати, що його партія – ОПЗЖ. А нещодавно журналісти розкопали його бізнес разом з Абрамовичем. Звісно, хтось скаже, що на це можна закрити очі. Тоді нагадаю вам про те, хто кум у пана Андрія: Сільвіо Берлусконі. Людина, яка товаришує з Путіним. Людина, яка звинувачує у війні Україну, а не мерзотну Росію. Ну і давайте не будемо забувати про НОК. Куди Шевченко пішов разом зі всіма з ОПЗЖ. Так, потім люди побачили, хто туди увійшов, підняли бунт, і пан Андрій на своїй сторінці в ФБ одразу відписався, що знімає свою кандидатуру та звільняється з НОК. Але це тільки в його пості в соцмережах. На папері він і досі там.

Вибачте, але я дійсно не можу більше терпіти все це! 9 місяців наша земля втрачає найкращих синів та дочок. А хтось далі свого носа не бачить... А деякі тиснуть руки, які по лікоть в крові", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

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