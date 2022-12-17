"Проросійський Мундіаль нових заборон": сестра Ракицького знищила Інфантіно і Ко, навівши 7 залізних аргументів
Дарія Ракицька, сестра вихованця Шахтаря Ярослава Ракицького, висловила претензії ФІФА за підсумками проведення чемпіонату світу в Катарі.
"Захоплюючись все життя футболом, ти як справжній фан у жодному разі не прогавиш чемпіонат світу. Цього року ФІФА зробила все, аби вболівальники відчували лише огиду до омріяного Мундіалю. Чемпіонат світу втратив себе та свою історію.
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Факти про рішення проросійського ФІФА під час чемпіонату світу 2022 у Катарі:
– заборона виступу Президента України Володимира Зеленського перед фіналом ЧС (бо трансляція йде на Росію!);
– заборона підтримки українського АЗОВа;
– заборона підтримки кохання #ONELOVE;
– надання Росії права показу трансляції на своєму ТВ. Гроші, як-то кажуть: "Не пахнуть";
– надання російським журналістам акредитації знімати веселі сюжети серед фанів ЧС та розважати публіку;
– заклик на місяць зупинити війну (ну так, заради футболу ЗСУ візьмуть відпуску на місяць, аби подивитись трансляції та випити пива від безтурботного життя, а х*йлостан поки накидає нових ракет);
– проведення ЧС взимку.
Підсумок: проросійський Мундіаль нових заборон, пенсійних зірок та ноунеймів", – написала Ракицька на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.
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