Дарія Ракицька, сестра вихованця Шахтаря Ярослава Ракицького, висловила претензії ФІФА за підсумками проведення чемпіонату світу в Катарі.

Дарія Ракицька p з братом Ярославом / Фото з соцмереж

"Захоплюючись все життя футболом, ти як справжній фан у жодному разі не прогавиш чемпіонат світу. Цього року ФІФА зробила все, аби вболівальники відчували лише огиду до омріяного Мундіалю. Чемпіонат світу втратив себе та свою історію.

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Факти про рішення проросійського ФІФА під час чемпіонату світу 2022 у Катарі:

– заборона виступу Президента України Володимира Зеленського перед фіналом ЧС (бо трансляція йде на Росію!);

– заборона підтримки українського АЗОВа;

– заборона підтримки кохання #ONELOVE;

– надання Росії права показу трансляції на своєму ТВ. Гроші, як-то кажуть: "Не пахнуть";

– надання російським журналістам акредитації знімати веселі сюжети серед фанів ЧС та розважати публіку;

– заклик на місяць зупинити війну (ну так, заради футболу ЗСУ візьмуть відпуску на місяць, аби подивитись трансляції та випити пива від безтурботного життя, а х*йлостан поки накидає нових ракет);

– проведення ЧС взимку.

Підсумок: проросійський Мундіаль нових заборон, пенсійних зірок та ноунеймів", – написала Ракицька на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, фінальний матч ЧС-2022 між Аргентиною та Францією відбудеться у неділю, 18 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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