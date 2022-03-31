Серед низки важливих питань ФІФА розглянула покарання для країн, які порушили статут. Зокрема, ФІФА призупинила членство в організації для Пакистану, Кенії та Зімбабве, повідомляє Nation Africa.

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"Рада ФІФА також ухвалила рішення призупинити роботу Федерації футболу Кенії та Футбольної асоціації Зімбабве з негайним набуттям чинності через неправомірне втручання третьої сторони", – сказав Джанні Інфантіно.

Це означає, що команди з цих країн не зможуть брати участь у міжнародних змаганнях, арбітри не зможуть судити матчі, а футболісти – здійснювати трансфери. Варто зауважити, що Росії навіть не було в переліку країн, щодо яких проводилося голосування. Агресори залишилися членами ФІФА, але попередні санкції щодо команд не втратили чинності.

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