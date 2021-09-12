"Є жаль, тому що це гра, у якій ми повинні були і могли вигравати. Команда двічі виходила вперед, але потім помилялася у простих моментах.

Парад шедеврів у відеоогляді матчу Сампдорія – Інтер – 2:2

Ми грали проти хорошої команди, яка була чудово організована. Ще шкодуємо, що Сенсі травмувався, а ми закінчували матч удесятьох. Було спекотно, поле було не в найкращому стані, але я, як і раніше, вважаю, що ми добре зіграли проти дуже небезпечного суперника", – цитує Індзагі Football Italia.

Нагадаємо, "нерадзуррі" у перших двох турах Серії А сезону 2021/22 здобули перемоги, у третьому турі Сампдорії ж вдалось дати бій чинним чемпіонам.

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