"Есть жаль, потому что это игра, в которой мы должны были и могли выигрывать. Команда дважды выходила вперед, но потом ошибалась в простых моментах.

Парад шедевров в видеообзоре матча Сампдория – Интер – 2:2

Мы играли против хорошей команды, которая была прекрасно организована. Еще сожалеем, что Сенси травмировался, а мы заканчивали матч вдесятером. Было жарко, поле было не в лучшем состоянии, но я по-прежнему считаю, что мы хорошо сыграли против очень опасного соперника", – цитирует Индзаги Football Italia.

Напомним, "нерадзурри" в первых двух турах Серии А сезона 2021/22 одержали победы, в третьем туре Сампдории же удалось дать бой действующим чемпионам.

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