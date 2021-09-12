Інтер сенсаційно розписав нічию із Сампдорією (2:2) у 3-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Відкрив рахунок у матчі Дімарко, шедеврально виконавши штрафний удар і влучивши у самісіньку дев'ятку. Сампдорія відігрались завдяки корнеру, але ще до перерви Інтер повернув перевагу зусиллями Мартінеса, який красиво пробив зльоту.

Інтер розписав бойову нічию із Сампдорією

Друга 45-хвилинка, на відміну від першої, подарувала лише один забитий м'яч – Ауджелло чудово зловив м'яч та неймовірно розстріляв Хандановіча. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию, яка тимчасово вивела Інтер на друге місце з сімома очками. Сампдорія ж має у своєму активі лише 2 пункти.