Парад шедеврів у відеоогляді матчу Сампдорія – Інтер – 2:2
17:37 - Читать на русском
Інтер сенсаційно розписав нічию із Сампдорією (2:2) у 3-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
34’ Мая Йошіда
47’ Томмазо Ауджелло
Федеріко Дімарко 18’
Лаутаро Мартінес 44’
18’ Федеріко Дімарко
34’ Мая Йошіда
44’ Лаутаро Мартінес
47’ Томмазо Ауджелло
Відкрив рахунок у матчі Дімарко, шедеврально виконавши штрафний удар і влучивши у самісіньку дев'ятку. Сампдорія відігрались завдяки корнеру, але ще до перерви Інтер повернув перевагу зусиллями Мартінеса, який красиво пробив зльоту.
Інтер розписав бойову нічию із Сампдорією
Друга 45-хвилинка, на відміну від першої, подарувала лише один забитий м'яч – Ауджелло чудово зловив м'яч та неймовірно розстріляв Хандановіча. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию, яка тимчасово вивела Інтер на друге місце з сімома очками. Сампдорія ж має у своєму активі лише 2 пункти.
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