Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився щодо перемоги Ліонеля Мессі у голосуванні за "Золотий м'яч-2023".

В понеділок, 30 жовтня, в Парижі відбулася церемонія нагородження "Золотого м'яча". Ліонель Мессі визнаний найкращим гравцем світу. Кіліан Мбаппе, з яким аргентинець грав у ПСЖ, у своїх соцмережах привітав колишнього партнера.

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"Вітаю Лео з нагородою. Ти це заслужив", – написав француз в інстаграмі.

Нагадаємо, що Мессі виграв свій восьмий "Золотий м'яч", що є рекордом за всю історію нагороди. Кіліан Мбаппе в голосуванні посів третє місце, поступившись нападнику Манчестер Сіті Ерлінгу Холанду.

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