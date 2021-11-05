Завершились ще чотири поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги Європи. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.

Ліга Європи 2021/22, 4-й тур

Група C

Лестер – Спартак Москва – 1:1

Голи: Амарті, 58 – Мозес, 51

Нереалізований пенальті: Варді, 75 (Лестер)

Група E

Марсель – Лаціо – 2:2

Голи: Мілік, 32, (пен), Пайє, 82 – Андерсон, 45+7, Іммобіле, 49

Група F

Црвена Звєзда – Мітьюлланд – 0:1

Гол: Канга, 56 (аг)

Вилучення: Дегенек, 12, Гобельїч, 90+4 (обидва – Црвена Звєзда)

Група G

Ференцварош – Селтік – 2:3

Голи: Зубков, 11, Узуні, 86 – Фурухасі, 3, Хота, 23, Абада, 60

Лестер та Спартак після трилеру в першому матчі не змогли виявити сильнішого. Попри перевагу "лисиць" саме росіяни повели в рахунку одразу по перерві завдяки голу Мозеса, але Амарті швидко відновив паритет. Лестер міг вирвати перемогу, але Варді не реалізував пенальті на 75-й хвилині.

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Марсель та Лаціо у результативному поєдинку також розписали нічию. Мілік відкрив рахунок ударом з позначки, проте Андерсон та Іммобіле вивели римлян вперед. Втім, Пайє на 82 хвилині врятував французів від поразки.

Селтік втримав перемогу над Ференцварошем. Початок гри видався результативним: на гол Фурухасі на 3 хвилині результативно відповів Зубков. Хота до перерви вивів "кельтів" вперед, а колишня ціль Динамо Ліель Абада закріпив перевагу Селтіка. Узуні відіграв один м'яч наприкінці матчу, але шотландці втримали перемогу.

Мітьюлланд у більшості переміг Црвену Звєзду. Вже на 12 хвилині серби залишились у меншості – Дегенек отримав пряму червону. Єдиний гол у зустрічі забив Канга у власні ворота, а у компенсований час серби взагалі лишились удев'ятьох.

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