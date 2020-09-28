Іммобіле переміг Роналду в номінації за найкращого гравця Серії А минулого сезону
Відомий портал Transfermarkt визначав найкращого виконавця чемпіонату Італії.
Нападник Лаціо Чіро Іммобіле став найкращим гравцем минулого сезону чемпіонату Італії за версією Transfermarkt.
Дубль Роналду врятував Пірло від першої поразки в Серії А – відеоогляд матчу Рома – Ювентус
30-річний форвард набрав 29% голосів, обігнавши зіркового гравця Ювентуса Кріштіану Роналду – 28%. Замикає трійку півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат, який у минулому сезоні захищав кольори Верони на правах оренди.
У сезоні 2019/20 Серії А Іммобіле провів 37 матчів, в яких відзначився 36-ма голами та 10-ма асистами.
Торіно – Аталанта: фірмова перемога бергамасків з повторенням 70-річного досягнення, Маліновський – найкращий джокер