Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал лучшим игроком прошлого сезона чемпионата Италии по версии Transfermarkt.

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30-летний форвард набрал 29% голосов, обогнав звездного игрока Ювентуса Криштиану Роналду – 28%. Замыкает тройку полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат, который в прошлом сезоне защищал цвета Вероны на правах аренды.

В сезоне 2019/20 Серии А Иммобиле провел 37 матчей, в которых отметился 36-ю голами и 10-ю ассистами.

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