Иммобиле победил Роналду в номинации за лучшего игрока Серии А в прошлом сезоне
22:25 - Читати українською
Известный портал Transfermarkt определял лучшего исполнителя чемпионата Италии.
Нападающий Лацио Чиро Иммобиле стал лучшим игроком прошлого сезона чемпионата Италии по версии Transfermarkt.
Дубль Роналду спас Пирло от первого поражения в Серии А – видеообзор матча Рома – Ювентус
30-летний форвард набрал 29% голосов, обогнав звездного игрока Ювентуса Криштиану Роналду – 28%. Замыкает тройку полузащитник Фиорентины Софьян Амрабат, который в прошлом сезоне защищал цвета Вероны на правах аренды.
В сезоне 2019/20 Серии А Иммобиле провел 37 матчей, в которых отметился 36-ю голами и 10-ю ассистами.
Торино – Аталанта: фирменная победа бергамасков с повторением 70-летнего достижения, Малиновский – лучший джокер
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter