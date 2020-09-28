Ювентус зіграв унічию з Ромою в рамках 2-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Паулу Фонсека став першим тренером, який забрав очки у Андреа Пірло на чолі Ювентуса. Матч другого туру Серії А завершився унічию з рахунком 2:2. Відзначимо, що останні 30 хвилин гри туринці провели в меншості після вилучення Рабйо.

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Римляни двічі впродовж матчу виходили вперед (дубль оформив Верету), але обидва рази за Ювентус відповідав Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, у першому турі Ювентус розгромив Сампдорію (3:0), а команда Паулу Фонсеки з аналогічним рахунком зазнала поразки від Верони.

Ювентус у меншості виборов нічию із Ромою завдяки дублю Роналду