"Футбол 24" розпитав Артема Кулаковського, хавбека Олександрії, про перемогу над Рухом (1:0) в 1/8 фіналу Кубка України.

У Винниках Олександрія драматично вибила Рух з Кубка України. Ключовий епізод трапився на третій компенсованій хвилині, коли усі подумки перебували в екстратаймі. Артем Кулаковський заробив штрафний на лівому фланзі, а Владислав Калітвінцев його виконав. Зрізка Марка Сапуги виявилася фатальною.

Фатальний автогол Руха у відеоогляді матчу Кубка України з Олександрією

Кулаковський приєднався до Олександрії лише 1 вересня і в дебютному матчі відзначився голом. Поєдинок з Рухом був для 21-річного футболіста третім у складі нової команди. У розмові з Футбол 24 Кулаковський розповів про вихід у наступну стадію Кубка України та поділився враженнями від атмосфери у колективі.

– На мою думку, сьогодні була цікава гра. Якщо до перерви команди діяли обережно, то у другому таймі і ми, і Рух почали грати на зустрічних курсах. Вважаю, що Олександрія заслужила цю перемогу.

– Що трапилося в епізоді зі штрафним?

– Я поставив спину, була взаємна боротьба. Вдалося зачепитися за м'яч і змусити суперника сфолити. А далі Владислав Калітвінцев виконав класний навіс.

– Автогол Сапуги – це наслідок виключно фарту?

– Скоріше, винагорода за старання. Як на мене, гра була рівною. Нам треба було реабілітуватися після прикрої поразки Чорноморцю (1:5). Думаю, сьогодні ми просто більше хотіли перемогти.

– Поразка була не одна. Ще до вашого приходу Олександрія втратила багато очок і в УПЛ не виграє шість матчів поспіль. Як таку серію сприймає колектив?

– Ми були дуже засмучені. Іншого варіанту, ніж виправляти становище своєю грою та результатами – немає. Так, ми помиляємося, програємо. Та я переконаний, що у наступних матчах все буде набагато краще. Кожна перемога додає впевненості. Сподіваюся, надалі ми лише ставатимемо сильнішими.

– У пресі активно писали про ймовірну відставку Руслана Ротаня та його тренерського штабу.

– Так, бачив це. Якщо чесно, то про таке навіть мова не йшла.

– Ще одна невтішна новина із преси – заборгованість перед працівниками клубу.

– Ні, із цим все гаразд.

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– Повернімося до матчу з Рухом. Ви могли ставати героєм зустрічі на кілька хвилин раніше, коли з вигідної позиції пробили на відстані кількох сантиметрів від стійки. Банально не влучили?

– Насправді я мав кілька варіантів. Міг і пас віддавати, і далі йти з м'ячем. Я ухвалив рішення бити. На жаль, не забив.

– Команда може по-різному реагувати на невдачі: хтось шукає крайніх, хтось згуртовується. Як із цим в Олександрії?

– У нас чудовий колектив. Якщо програємо, то всі разом. Якщо перемагаємо, як сьогодні, то це теж заслуга усієї команди. Ми згуртувалися і разом йдемо далі.

– В Олександрії ви менше місяця. Що скажете про вашу адаптацію?

– Мене прекрасно зустріли. Коли дізнався про можливий перехід, то погодився без роздумів. У мене хороша комунікація з усіма хлопцями. Старші партнери Шевченко, Ковалець, Калітвінцев багато підказують та допомагають.

– У дебютному матчі вам навіть довірили бити пенальті.

– На той момент усі досвідчені гравці пішли з поля. Тож я вирішив, що можу вдарити. Забив, але, на жаль, ми з Минаєм зіграли внічию.

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