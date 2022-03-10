"Після 21 неймовірного року настав час повісити мої бутси на цвях. Хоча рішення завершити кар'єру було важким, я сповнений подяки за час, проведений на полі, і людям, котрі привели мене сюди. Дякую фанатам за їхню непохитну підтримку протягом багатьох років.

Евертон цікавиться зіркою Шахтаря – відразу два клуби мають кращі шанси

Дякую всім моїм товаришам по команді, які боролися разом зі мною на полі і стали сім'єю та друзями за його межами. Тренерам і персоналу, які повірили в мене, і дали мені шанс, і, найголовніше, моїй родині, котра так багато пожертвувала, щоб дозволити мені мати таку довгу і успішну кар'єру, займаючись улюбленою справою. Я дуже вдячний за час, проведений на полі, і з нетерпінням чекаю на те, що чекає мене в майбутньому", – написав Ілсінью в Instagram.

Нагадаємо, бразильський півзахисник захищав кольори Шахтаря у 2007-2010 та 2012-2015 роках. Також він встиг пограти за цілу низку бразильських клубів, а останньою його командою стала американська Філадельфія.

"У четвер підірвали наш аеропорт": екс-форвард збірної Росії мітингує за Україну і готовий захищати Херсон зі зброєю