"После 21 невероятного года пора повесить мои бутсы на гвоздь. Хотя решение завершить карьеру было тяжелым, я полон благодарности за время, проведенное на поле, и людям, которые привели меня сюда. Спасибо фанатам за их непреклонную поддержку на протяжении многих лет.

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Спасибо всем моим товарищам по команде, которые боролись вместе со мной на поле и стали семьей и друзьями за его пределами. Тренерам и персоналу, которые поверили в меня, и дали мне шанс, и, самое главное, моей семье, которая так многим пожертвовала, чтобы позволить мне иметь столь долгую и успешную карьеру, занимаясь любимым делом. Я очень благодарен за время, проведенное на поле, и с нетерпением жду того, что ждет меня в будущем", – написал Илсинью в Instagram.

Напомним, бразильский полузащитник защищал цвета Шахтера в 2007-2010 и 2012-2015 годах. Также он успел поиграть за целый ряд бразильских клубов, а последней командой стала американская Филадельфия.

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