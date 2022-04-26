Американський хедж-фонд Elliott Management близький до того, аби втратити контроль над Міланом. Новим власником клубу стане інвестиційним фонд Investcorp, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, сторони близькі до завершення угоди. Відповідні контракти можуть підписати вже до кінця цього тижня (ймовірно 29 квітня). Компанія, яка базується у Бахрейні, заплатить за Мілан 1,18 млрд доларів.

Варто зауважити, що клуб потрапив в управління Elliott Management після того, як попередні китайські власники "россонері" не змогли виплатити кредит, який брали в американців. Хедж-фонд зумів нормалізувати фінанси Мілана, а грамотна робота Паоло Мальдіні та Айвена Газідіса призвела до покращення спортивних результатів.

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Висока вартість угоди з Investcorp обумовлена тим, що Мілан перестав бути проблемним клубом з точки зору фінансів. Існує ймовірність, що і цей фонд не буде на чолі проекту тривалий час, а невдовзі клуб перекупить впливова арабська сім'я.