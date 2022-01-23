Ілічіч продовжує страждати від депресії – тренер Аталанти почувається безпорадним
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував відсутність Йосіпа Ілічіча в останніх трьох матчах "бергамасків".
"Мені непросто коментувати такі ситуації, бо вони дуже особисті. Можу лише сказати, що ми завжди будемо поруч із ним, бо бувають ситуації, які перебувають вище за футбол і професію.
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Ми знаємо Ілічіча вже багато років, пережили разом багато щасливих моментів. Він абсолютно нормальна, позитивна людина, але зсередини людський розум подібний до джунглів. Навіть психіатрам складно в ньому розібратися, не те, що нам. Я просто сподіваюся, що він зможе повернутися і знову отримувати задоволення від гри", – цитує Гасперіні Football-Italia.
Про депресію у словенця повідомляли ще у 2020-му, нібито, півзахиснику Аталанти зрадила дружина, що відбилось на психологічному здоров'ї Йосіпа.