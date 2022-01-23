"Мені непросто коментувати такі ситуації, бо вони дуже особисті. Можу лише сказати, що ми завжди будемо поруч із ним, бо бувають ситуації, які перебувають вище за футбол і професію.

"Маліновського, Мурієля та Ілічіча нам бракувало": Гасперіні поскаржився на кадрові проблеми після нічиєї з Лаціо

Ми знаємо Ілічіча вже багато років, пережили разом багато щасливих моментів. Він абсолютно нормальна, позитивна людина, але зсередини людський розум подібний до джунглів. Навіть психіатрам складно в ньому розібратися, не те, що нам. Я просто сподіваюся, що він зможе повернутися і знову отримувати задоволення від гри", – цитує Гасперіні Football-Italia.

Про депресію у словенця повідомляли ще у 2020-му, нібито, півзахиснику Аталанти зрадила дружина, що відбилось на психологічному здоров'ї Йосіпа.

Аталанта без Маліновського розписала нічию з Лаціо