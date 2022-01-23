"Мне непросто комментировать такие ситуации, потому что они очень личные. Могу лишь сказать, что мы всегда будем рядом с ним, потому что бывают ситуации, которые находятся выше футбола и профессии.

"Малиновского, Муриэля и Иличича нам не хватало": Гасперини пожаловался на кадровые проблемы после ничьей с Лацио

Мы знаем Иличича уже много лет, пережив вместе много счастливых моментов. Он абсолютно нормальный, положительный человек, но изнутри человеческий разум подобен джунглям. Даже психиатрам сложно в нем разобраться, не то что нам. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и снова получать удовольствие от игры", – цитирует Гасперини Football-Italia.

О депрессии словенца сообщали еще в 2020-м, якобы полузащитнику Аталанты изменила жена, что отразилось на психологическом здоровье Иосипа.

Аталанта без Малиновского расписала ничью с Лацио