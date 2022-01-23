"Маліновського, Мурієля та Ілічіча нам бракувало": Гасперіні поскаржився на кадрові проблеми після нічиєї з Лаціо
11:32 - Читать на русском
Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував "суху" нічию з Лаціо.
"У мене не було нападників на лаві запасних, взагалі ніяких альтернатив. Втім, я дуже задоволений заробленим очком.
Сум без Маліновського у відеоогляді матчу Лаціо – Аталанта
Відсутність Дувана Сапати була не єдиною нашою проблемою. Маліновського, Мурієля та Ілічіча нам також бракувало. Сьогодні постраждав ще й Міранчук. Загалом ми можемо бути раді нічиїй, адже Лаціо влучав у стійку та мав інші моменти", – наводить слова Гасперіні Football Italia.
Додамо, що Аталанта із 43 очками йде на четвертій сходинці Серії А.
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