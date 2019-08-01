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Ікарді відхилив пропозицію Роми, – журналіст

16:16 15 Читать на русском
Ікарді відхилив пропозицію Роми, – журналіст
Мауро Ікарді / Фото panorama.it

Нападник Інтера Мауро Ікарді не має бажання попрацювати під наставництвом Паулу Фонсеки.

Рома отримала відмову щодо підписання аргентинського форварда Мауро Ікарді, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

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Незважаючи на напружені стосунки з керівництвом Інтера, 26-річний гравець не проти залишитись в міланському клубі. Також, Мауро розглядає як один з варіантів продовження кар'єри – туринський Ювентус.

В минулому сезоні чемпіонату Італії Ікарді провів 29 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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