Ікарді відхилив пропозицію Роми, – журналіст

Нападник Інтера Мауро Ікарді не має бажання попрацювати під наставництвом Паулу Фонсеки.

Рома отримала відмову щодо підписання аргентинського форварда Мауро Ікарді, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

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Незважаючи на напружені стосунки з керівництвом Інтера, 26-річний гравець не проти залишитись в міланському клубі. Також, Мауро розглядає як один з варіантів продовження кар'єри – туринський Ювентус.

В минулому сезоні чемпіонату Італії Ікарді провів 29 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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