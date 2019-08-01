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Икарди отклонил предложение Ромы, – журналист

16:18 40 Читати українською
Икарди отклонил предложение Ромы, – журналист
Икарди / Фото panorama.it

Нападающий Интера Икарди не желает поработать под наставничеством Паулу Фонсеки.

Рома получила отказ в подписании аргентинского форварда Мауро Икарди, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Икарди будет тренироваться с Интером, но не сыграет в матчах

Несмотря на напряженные отношения с руководством Интера, 26-летний игрок не против остаться в миланском клубе. Также, Мауро рассматривает как один из вариантов продолжения карьеры – туринский Ювентус.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Икарди провел 29 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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