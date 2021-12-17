Ікарді та Ванду Нару підозрюють у відмиванні грошей
19:37 - Читать на русском
Одна з найвідоміших футбольних пар перевірятиметься правоохоронцями.
До суду Буенос-Айреса надійшов позов щодо відмивання грошей та корупції у компанії Work Marketing Football Srl, яка належить Мауро Ікарді, повідомляє Corriere dello Sport.
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У справі також фігурують компанії дружини нападника ПСЖ Ванди Нари – WANDA и Wanda Nara Cosmetics. За допомогою "чорної" бухгалтерії подружжя нібито ухилялось від сплати податків.
Нагадаємо, нещодавно Мауро та Ванда були на межі розлучення через інтригу Ікарді з аргентинською акторкою.
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