До суду Буенос-Айреса надійшов позов щодо відмивання грошей та корупції у компанії Work Marketing Football Srl, яка належить Мауро Ікарді, повідомляє Corriere dello Sport.

Ювентус контактував з Вандою Нарою щодо трансферу Ікарді

У справі також фігурують компанії дружини нападника ПСЖ Ванди Нари – WANDA и Wanda Nara Cosmetics. За допомогою "чорної" бухгалтерії подружжя нібито ухилялось від сплати податків.

Нагадаємо, нещодавно Мауро та Ванда були на межі розлучення через інтригу Ікарді з аргентинською акторкою.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд