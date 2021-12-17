Одна из известнейших футбольных пар будет проверяться правоохранителями.

В суд Буэнос-Айреса поступил иск по отмыванию денег и коррупции в компании Work Marketing Football Srl, принадлежащей Мауро Икарди, сообщает Corriere dello Sport.

Ювентус контактировал с Вандой Нарой относительно трансфера Икарди

В деле также фигурируют компании жены нападающего ПСЖ Ванды Нары – WANDA и Wanda Nara Cosmetics. С помощью "черной" бухгалтерии супруги якобы уклонялись от уплаты налогов.

Напомним, недавно Мауро и Ванда были на грани развода из-за интриги Икарди с аргентинской актрисой.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд