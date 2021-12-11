Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може повернутись в Італію.

Ванда Нара, дружина та агент Мауро Ікарді, зустрічалась у Турині з президентом Ювентуса Андреа Аньєллі, повідомляє Footmercato.

"Ікарді сказав мені, що піде з футболу": Ванда Нара – про кінець саги з розлученням

Сторони обговорювали можливий перехід нападника ПСЖ у Юве під час зимового трансферного вікна. Розглядається варіант оренди до кінця сезону. Мауро незадоволений кількістю ігрового часу, який йому довірють у Парижі.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Ікарді провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд