Ікарді та Перішіч покинуть Інтер, – екс-функціонер міланського клубу Сімоні

Колишній функціонер Інтера Луїджі Сімоні поділився думками щодо майбутнього хавбека міланського клубу Івана Перішіча та нападника Мауро Ікарді.

"Нам потрібна гармонія в команді, щоб домогтися результатів. Ви не будете вигравати і далеко не пройдете, якщо в роздягальні у вас будуть проблеми. Сьогоднішні гравці більш індивідуальні. Спочатку вони думають про себе, а потім вже тільки про користь команді. Я думаю, що їм буде дуже важко все виправити.

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Зусилля клубу були необхідні для захисту тренера, який залишився зовсім один. Неможливо, щоб в роздягальні були проблеми, якщо клуб негайно їх не виправить. Тому я думаю, що в кінці сезону Мауро Ікарді та Іван Перішіч покинуть команду", – цитує Сімоні FC Inter News.

Після 32-х турів Серії А Інтер посідає третю сходинку, маючи в активі 56 очок.

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