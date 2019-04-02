13 гравців Реала ризикують покинути команду – як виглядає ситуація кожного з "чорного списку"

Мадридський Реал може провести масштабну чистку складу по завершенні сезону.

Чинні чемпіони Європи та світу вже розпочали роботу над формуванням нового проекту під керівництвом Зінедіна Зідана. Реал не лише збирається серйозно оновити склад, але й позбутися багатьох виконавців, які не відповідають амбіціям королівського клубу або просто втратили мотивацію. Крім цього, Флорентіно Перес планує розвантажити зарплатну відомість, щоб отримати можливість запропонувати хороші контракти таким гравцям як Погба чи Азар.

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У "чорному списку" опинились не лише молоді футболісти, але й зіркові ветерани команди. Загалом Marca нарахувала аж 13 (!) виконавців, яким вже зараз варто серйозно задуматись над своїм майбутнім. Це більше, ніж половина основної обойми, яка нараховує 23 гравці. Масштабна перебудова "бланкос", які проводять, можливо, найгірший сезон у своїй історії, схоже, може зачепити навіть найбільш неочікувані імена.

Першим претендентом "на вихід" вважається валлійський вінгер Гарет Бейл, який втратив залишки довіри з боку президента Реала Флорентіно Переса. Останній вже втомився від регулярних травм футболіста, за якого у 2013 році мадридці виклали рекордні для себе 105 млн євро. З тих пір він провів на полі трохи більше половини від можливого ігрового часу. Зараз Бейла відкрито проганяють навіть уболівальники, які освистували кожен його дотик до м'яча у матчі проти Уески. Наразі головна проблема у трансфері Бейла – бажання самого гравця. Він прагне повністю відпрацювати свій контракт, і це не дивно, адже Гарет заробляє найбільше в команді (15 млн євро чистими). Однак оточення футболіста послало президенту чіткий меседж: "Якщо керівництво хоче, щоб Гарет пішов, то нехай платять і питання буде закрите...".

Крім Бейла, двері не збираються зачиняти перед Вальєхо, Себальйосом та навіть молодим Браїмом, який перебрався на Сантьяго Бернабеу лише цієї зими. Якщо першим двом потрібно готуватися до повноцінного продажу, то вихованця Малаги, найпевніше, очікує річна оренда, де він міг би набиратись досвіду через регулярну ігрову практику.

Досить несподівано у списку потенційних втрат Реала опинився також основний центральний захисник Рафаель Варан, який самотужки висловив бажання покинути королівський клуб. Петиція француза про трансфер начебто стала справжнім шоком як для Зідана, так і для Переса, які бачили в ньому оборонця на довгі роки. 25-річний футболіст, вигравши абсолютно усе з "бланкос", аргументує своє рішення втратою мотивації. Варана цінують та люблять, але насильно втримувати не збираються. Тим паче, що від його продажу Реал може зірвати величезний куш. Нещодавні трансфери ван Дейка і Лукаса Ернандеса переповнюють Переса оптимізмом – він хоче отримати не менше 80-90 млн євро. На місце француза Реал майже стовідсотково підпише ще одного центрбека, крім вже офіційно оформленого Мілітао.

Кейлор Навас, який виграв з мадридським грандом три Ліги чемпіонів, також може покинути Сантьяго Бернабеу. Однак потенційний трансфер костариканця залежить лише від нього самого. Якщо найкращий голкіпер Європи сезону 2017/18 погодиться на роль дублера Куртуа, задовольняючись поєдинками Кубка Іспанії, то з команди його ніхто не проганятиме. Однак високі амбіції воротаря, швидше за все, підштовхнуть його до радикальних змін. Кейлор, якому нещодавно виповнилось 32, хоче насолоджуватись футболом, а на лаві запасних робити це неможливо. Схожа ситуація у Люки Зідана, який влітку шукатиме регулярності. До речі, відхід цих двох голкіперів може пришвидшити повернення на Бернабеу Андрія Луніна. Саме українець має найбільший шанс стати другим після Куртуа.

Наполеонівські плани Реала щодо трансферів можуть позначитись й на таких виконавцях як Лукас Васкес, Іско, Маріано, Маркос Льоренте, Феде Вальверде і Карім Бензема. Підписання Азара та Погба спровокує перенасиченість середньої і атакувальної ліній. Реалу просто доведеться продавати, щоб Зідан отримав коротку обойму з 21-го гравця. До слова, якщо раніше про трансфер Бензема серйозно не говорили, то зараз, за умови потенційного приходу нової "дев'ятки" на кшталт Лєвандовсі або Ікарді, француз має усі шанси втратити мадридську прописку.

А тепер коротко про ситуацію кожного з 13-ти гравців Реала, які перебувають у зоні ризику:

Бейл – трансфер

Вальєхо – трансфер або оренда

Себальйос – трансфер або оренда, але у нього є 9 матчів, щоб переконати Зізу

Браїм – оренда

Варан – трансфер

Кейлор – схиляється до трансферу, але вирішуватиме самотужки

Люка Зідан – трансфер або оренда

Лукас Васкес – залежить від придбань

Іско – залежить від трансферу Азара

Маріано – залежить від Зідана

Льоренте – залежить від Зідана, при якому не грав

Вальверде – подобається Зідану, але може піти в оренду через бажання регулярно грати

Бензема – залежить від трансферу нового центрфорварда

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