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Икарди и Перишич покинут Интер, – экс-функционер миланского клуба Симони

13:26 57 Читати українською
Икарди и Перишич покинут Интер, – экс-функционер миланского клуба Симони
Иван Перишич и Мауро Икарди / Фото Diario AS

Бывший функционер Интера Луиджи Симони поделился мыслями о будущем хавбека миланского клуба Ивана Перишича и нападающего Мауро Икарди.

"Нам нужна гармония в команде, чтобы добиться результатов. Вы не будете выигрывать и далеко не пройдете, если в раздевалке у вас будут проблемы. Сегодняшние игроки более индивидуальны. Сначала они думают о себе, а потом уже только о пользе команде. Я думаю, что им будет очень трудно все исправить.

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Усилия клуба были необходимы для защиты тренера, который остался совсем один. Невозможно, чтобы в раздевалке были проблемы, если клуб немедленно их не исправит. Поэтому я думаю, что в конце сезона Мауро Икарди и Иван Перишич покинут команду", – цитирует Симони FC Inter News.

После 32-х туров Серии А Интер занимает третье место, имея в активе 56 очков.

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Интер Интер Трансферы Иван Перишич Иван Перишич Мауро Икарди Мауро Икарди Италия Трансферы Чемпионата Италии
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