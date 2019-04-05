Икарди и Перишич покинут Интер, – экс-функционер миланского клуба Симони

Бывший функционер Интера Луиджи Симони поделился мыслями о будущем хавбека миланского клуба Ивана Перишича и нападающего Мауро Икарди.

"Нам нужна гармония в команде, чтобы добиться результатов. Вы не будете выигрывать и далеко не пройдете, если в раздевалке у вас будут проблемы. Сегодняшние игроки более индивидуальны. Сначала они думают о себе, а потом уже только о пользе команде. Я думаю, что им будет очень трудно все исправить.

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Усилия клуба были необходимы для защиты тренера, который остался совсем один. Невозможно, чтобы в раздевалке были проблемы, если клуб немедленно их не исправит. Поэтому я думаю, что в конце сезона Мауро Икарди и Иван Перишич покинут команду", – цитирует Симони FC Inter News.

После 32-х туров Серии А Интер занимает третье место, имея в активе 56 очков.

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