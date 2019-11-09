Ікарді приніс перемогу ПСЖ у матчі проти Бреста: 13-й тур Ліги 1, матчі суботи

В матчі 13-го туру Ліги 1 ПСЖ на останніх хвилинах вирвав три очки у протистоянні з Брестом

Чемпіонат Франції, 13-й тур

Брест – ПСЖ – 1:2

Голи: Грансір, 72 – Ді Марія, 39, Ікарді, 85.

Зіркові гості почали гру з впевненого контролю м'яча, який з часом почав регулярно переростати в небезпеку біля воріт Бреста. У складі парижан виділявся Пабло Сарабія, який часто був адресатом передач партнерів. Іспанець декілька разів пробивав по воротах з різних дистанцій, але захисники та голкіпер Бреста перешкоджали взяттю воріт. Відкрили рахунок парижани наприкінці першого тайму – Ді Марія отримав класний пас від Драксела і красивим ударом вразив ворота Ларсоньє.

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В другому таймі малюнок гри не особливо змінився. Гості контролювали м'яч і територію, регулярно турбуючи оборону Бреста. Декілька напівмоментів мав Кавані, який повернувся до основного складу команди Тухеля. На 72-й хвилині ПСЖ несподівано пропустив – Грансір скористався пасом Курта і завдав ідеального удару. На 80-й хвилині Тухель провів потрійну заміну: замість Верратті на поле вийшов Маркіньйос, Сарабію замінив Шупо-Мотінг, а на місце Кавані з'явився Ікарді. Саме аргентинський форвард приніс перемогу ПСЖ. На 85-й хвилині екс-капітан Інтера вразив ворота суперника ударом з меж штрафного майданчика.

Після 13 турів ПСЖ з 30 очками впевнено очолює турнірну таблицю Ліги 1.

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