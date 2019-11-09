Икарди принес победу ПСЖ в матче против Бреста: 13-й тур Лиги 1, матчи субботы

В матче 13-го тура Лиги 1 ПСЖ на последних минутах вырвал три очка в противостоянии с Брестом

Чемпионат Франции, 13-й тур

Брест – ПСЖ – 1:2

Голы: Грансир, 72 – Ди Мария, 39, Икарди, 85.

Звездные гости начали игру с уверенного контроля мяча, который со временем начал регулярно перерастать в опасности у ворот Бреста. В составе парижан выделялся Пабло Сарабия, который часто был адресатом передач партнеров. Испанец несколько раз пробивал по воротам с разных дистанций, но защитники и голкипер Бреста препятствовали взятию ворот. Открыли счет парижане в конце первого тайма – Ди Мария получил классный пас от Драксела и красивым ударом поразил ворота Ларсонье.

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Во втором тайме рисунок игры не особо изменился. Гости контролировали мяч и территорию, регулярно беспокоя оборону Бреста. Несколько полумоментов имел Кавани, который вернулся в основной состав команды Тухеля. На 72-й минуте ПСЖ неожиданно пропустил – Грансир воспользовался пасом Курта и нанес идеальный удар. На 80-й минуте Тухель провел тройную замену: вместо Верратти на поле вышел Маркиньос, Сарабию заменил Шупо-Мотинг, а на место Кавани появился Икарди. Именно аргентинский форвард принес победу ПСЖ. На 85-й минуте экс-капитан Интера поразил ворота соперника ударом из пределов штрафной.

После 13 туров ПСЖ с 30 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

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