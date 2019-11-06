"ПСЖ можна перейменувати в Кока-Колу", – Платіні розкритикував французький клуб

Колишній півзахисник збірної Франції та екс-президент УЄФА Мішель Платіні на прикладі ПСЖ пояснив, чому великі гроші погано впливають на футбол.

"Зараз ви купуєте найкращих гравців і перемагаєте. Все засноване на багатстві. Гроші вбивають філософію футболу. Президент УЄФА повинен бути зацікавлений в участі всіх, і у кожного повинен бути шанс виграти. Зараз це не так.

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Подивіться на ПСЖ. Президент – катарець, спортивний директор – бразилець, тренер – німець, у них також є француз в команді, але навіщо продовжувати називатися Парі Сен-Жермен? Їх можна назвати, наприклад, Кока-Кола, або якось на зразок цього", – цитує Платіні France Info.

Нагадаємо, Платіні був президентом УЄФА з 2007-го по 2016-й рік. У якості гравця легендарний француз три роки поспіль ставав володарем "Золотого м'яча" – у 1983, 1984 та 1985 роках.

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