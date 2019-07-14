Ікарді погрожує Інтеру після відсторонення від тренувань разом з командою

Нападник Інтера Мауро Ікарді обурений рішенням клубу відсторонити його від тренувань з командою.

Вчора нападник поспілкувався з керівництвом клубу, після чого за обопільною згодою сторін залишив розташування команди в Швейцарії.

Ікарді покинув збори Інтера – гравець продовжить підготовку до сезону окремо від команди

26-річний аргентинець також пропустить азіатське турне клубу і тренуватиметься в Мілані за індивідуальною програмою.

За інформацією La Repubblica, Ікарді принципово вирішив не шукати нову команду: "Я залишуся ще на два роки, буду отримувати зарплату і нікуди не піду".

Інтер запросив окремого тренера для Ікарді та Наінгголана, щоб уникнути судових позовів

За чинним контрактом зарплата Мауро Ікарді становить 3,5 мільйона євро в рік. Інтер взимку запропонував йому новий довгостроковий контракт із зарплатою в 7 мільйонів, але його дружина і агент Ванда Нара зажадала 9, після чого і почалися конфлікти аргентинця з керівництвом.