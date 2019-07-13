Інтер запросив окремого тренера для Ікарді та Наінгголана, щоб уникнути судових позовів

Керівництво "нерадзуррі" старається згладити кути у конфлікті між наставником клубу Антоніо Конте та двома зірками Інтера.

Хавбек Інтера Раджа Наінгголан та форвард Мауро Ікарді працюватимуть за індивідуальною програмою під керівництвом окремого тренера, повідомляє Tuttosport.

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Клуб пішов на такий крок, щоб зіркові гравці не звертались до суду по причині недопуску до тренувань з командою. Раніше новий наставник Інтера Антоніо Конте наголосив, що не розраховує на Мауро та Раджу в наступному сезоні, тому не допустив гравців до тактичних занять.

На даний момент з півзахисником та форвардом працює тренером молодіжної команди Даніеле Бернаццані.

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