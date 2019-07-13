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Ікарді покинув збори Інтера – гравець продовжить підготовку до сезону окремо від команди

17:26 128 Читать на русском
Ікарді покинув збори Інтера – гравець продовжить підготовку до сезону окремо від команди
Мауро Ікарді / Reuters

Аргентинський форвард Мауро Ікарді не хоче продовжувати свої виступи у складі Інтера.

Нападник покинув тренувальні збори міланців в Швейцарії, інформує офіційний твіттер "нерадзуррі".

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Це спільне рішення гравця і керівництва клубу. Ікарді планує повернутися в Мілан і продовжити підготовку до сезону 2019/20 індивідуально. Інтер не буде повертати свого бомбардира і на літнє турне в Азії.

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Нагадаємо, преса неодноразово писала про конфлікт нового тренера міланців Антоніо Конте з Ікарді, а також хавбеком Раджою Наінгголаном.

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Теги
Італія Міжсезонні збори Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте
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