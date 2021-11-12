Аргентинець підписав контракт, згідно з яким передає Ванді Нарі всі свої активи до 2050 року, інформує TYC Sports.

Сексуальна акторка стала причиною розриву Ікарді та Ванди Нари – у неї також троє дітей

Ікарді намагається "реабілітуватися" за походеньки з аргентинською моделлю Чіною Суарес. Нещодавно Ванда оголосила про остаточний розрив з форвардом ПСЖ, проте днями пара публікувала фото зі спільного відпочинку. Ймовірно, саме контракт посприяв потеплінню у стосунках. Тепер Нара 30 років керуватиме активами чоловіка – спортивні контракти, реклама, іміджеві права, нерухомість тощо.

Нагадаємо, Ванда та Мауро одружились у квітні 2014-го. У пари народились дві доньки, а також вони виховували ще трьох синів від першого шлюбу Ванди з іншим іменитим футболістом – Максі Лопесом. Нара також взяла на себе обов'язки агента Ікарді.

Рекордсмен чемпіонатів світу втратив усе майно через Ердогана і працює водієм Uber – сумна історія легендарного форварда