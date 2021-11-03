Тиждень тому дружина аргентинця оголосила про примирення, але зараз пара знову близька до розриву, інформує Marca. Ванда нібито дізналася, що Ікарді таки мав особисту зустріч з Чайною Суарес, хоча чоловік все заперечував. Допоки Нара із сестрою перебували в Мілані, нападник ПСЖ організував побачення з аргентинською красунею у Парижі.

Сексуальна акторка стала причиною розриву Ікарді та Ванди Нари – у неї також троє дітей

"Тепер я одна, хочу одужати і продовжити працювати. Не хочу більше нічого знати", – заявила 34-річна Нара у ефірі телепрограми Los Ángeles de la Mañanа.

Нагадаємо, Ванда та Мауро одружились у квітні 2014-го. У пари народились дві доньки, а також вони виховували ще трьох синів від першого шлюбу Ванди з іншим іменитим футболістом – Максі Лопесом. Нара також взяла на себе обов'язки агента Ікарді.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал