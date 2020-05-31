toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Икарди официально стал игроком ПСЖ – парижане выкупили форварда у Интера

14:21 86 Читати українською
Икарди официально стал игроком ПСЖ – парижане выкупили форварда у Интера
Мауро Икарди / Фото из открытых источников

Нападающий миланского Интера Мауро Икарди стал полноправным игроком ПСЖ.

Аргентинский форвард Мауро Икарди стал полноценным игроком ПСЖ, сообщает официальный сайт Интера.

Игрок ПСЖ попал в ДТП и разбил арендованный Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро – ему грозит тюрьма

27-летний нападающий заключил с парижским клубом соглашение до 30 июня 2024 года. По неофициальным данным, трансфер Икарди обошелся парижанам в 57 млн евро.

Напомним, Мауро защищал цвета ПСЖ на правах аренды. Контракт игрока принадлежал миланскому клубу, который он покинул прошлым летом из-за конфликта с тренерским штабом Антонио Конте.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
"Бавария начнет новую эру": Хёнесс ожидает переезда в Мюнхен двух звезд нападения
12:18
256
Теги
Главное Италия Трансферы Трансферы ПСЖ Трансферы Интера Интер Интер ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Чемпионата Италии Мауро Икарди Мауро Икарди
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Шахтер
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук