Икарди официально стал игроком ПСЖ – парижане выкупили форварда у Интера

Нападающий миланского Интера Мауро Икарди стал полноправным игроком ПСЖ.

Аргентинский форвард Мауро Икарди стал полноценным игроком ПСЖ, сообщает официальный сайт Интера.

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27-летний нападающий заключил с парижским клубом соглашение до 30 июня 2024 года. По неофициальным данным, трансфер Икарди обошелся парижанам в 57 млн евро.

Напомним, Мауро защищал цвета ПСЖ на правах аренды. Контракт игрока принадлежал миланскому клубу, который он покинул прошлым летом из-за конфликта с тренерским штабом Антонио Конте.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи.

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