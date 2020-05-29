Гравець ПСЖ потрапив у ДТП та розтрощив орендований Lamborghini вартістю 200 тисяч євро – йому загрожує в'язниця

Воротар ПСЖ Марцін Булка став учасником резонансної автотрощі у Польщі.

20-річний Булка вляпався у серйозний скандал в ніч з середи на четвер. Перебуваючи за кермом автомобіля, поляк спричинив лобове зіткнення з іншим автомобілем поблизу містечка Вишогруд неподалік Варшави. Як виявилося, Булка хотів наздогнати інше авто, проте не встиг виконати маневр.

Прокуратура закрила кримінальне провадження щодо Вукоєвіча – екс-гравець Динамо погрожував вбити дружину й тещу

Футболіст не постраждав, а от розкішний Lamborghini Huracan Evo Spyder, який Булка орендував в одній із компаній у Вроцлаві, не підлягає ремонту. Травми отримав 56-річний водій Hyundai, який став іншим учасником автотрощі. Його з численними переломами госпіталізували, інформує Sport.pl.

Якщо провину голкіпера доведуть, йому загрожує 3 роки в'язниці. Наразі триває слідство.

Зауважимо, Булка перейшов у ПСЖ з Челсі у 2019 році. В сезоні 2019/20 поляк, який раніше виступав за молодіжну команду Челсі, провів лише 1 матч.

Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду