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Гравець ПСЖ потрапив у ДТП та розтрощив орендований Lamborghini вартістю 200 тисяч євро – йому загрожує в'язниця

22:22 1078 Читать на русском
Гравець ПСЖ потрапив у ДТП та розтрощив орендований Lamborghini вартістю 200 тисяч євро – йому загрожує в'язниця
Марцін Булка / ФК ПСЖ

Воротар ПСЖ Марцін Булка став учасником резонансної автотрощі у Польщі.

20-річний Булка вляпався у серйозний скандал в ніч з середи на четвер. Перебуваючи за кермом автомобіля, поляк спричинив лобове зіткнення з іншим автомобілем поблизу містечка Вишогруд неподалік Варшави. Як виявилося, Булка хотів наздогнати інше авто, проте не встиг виконати маневр.

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Футболіст не постраждав, а от розкішний Lamborghini Huracan Evo Spyder, який Булка орендував в одній із компаній у Вроцлаві, не підлягає ремонту. Травми отримав 56-річний водій Hyundai, який став іншим учасником автотрощі. Його з численними переломами госпіталізували, інформує Sport.pl.

Якщо провину голкіпера доведуть, йому загрожує 3 роки в'язниці. Наразі триває слідство.

Зауважимо, Булка перейшов у ПСЖ з Челсі у 2019 році. В сезоні 2019/20 поляк, який раніше виступав за молодіжну команду Челсі, провів лише 1 матч.

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Теги
футбольні курйози ПСЖ ПСЖ Франція Марцін Булка Марцін Булка
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