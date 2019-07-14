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Ікарді налаштований перейти в Ювентус

14 липня 22:28 300 Читать на русском
Ікарді налаштований перейти в Ювентус
Мауро Ікарді / ФК Інтер

Форвард Інтера Мауро Ікарді розглядає варіант лише з переходом в Ювентус.

Мауро Ікарді рішуче налаштований стати гравцем туринського Ювентуса, повідомляє Calcio Mercato.

Ікарді покинув збори Інтера – гравець продовжить підготовку до сезону окремо від команди

За інформацією джерела, аргентинець не розглядає варіанти з переходом в інші клуби. Раніше повідомлялось, що "б'янконері" хочуть віддати "нерадзуррі" Мойзе Кіна в обмін на Ікарді, але міланці вимагають доплату у розмірі 20 млн євро.

Нагадаємо, новий наставник Інтера Антоніо Конте прагне позбутись скандального нападника і придбати на його місце Ромелу Лукаку.

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Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус Інтер Інтер Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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