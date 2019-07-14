Ікарді налаштований перейти в Ювентус

Форвард Інтера Мауро Ікарді розглядає варіант лише з переходом в Ювентус.

Мауро Ікарді рішуче налаштований стати гравцем туринського Ювентуса, повідомляє Calcio Mercato.

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За інформацією джерела, аргентинець не розглядає варіанти з переходом в інші клуби. Раніше повідомлялось, що "б'янконері" хочуть віддати "нерадзуррі" Мойзе Кіна в обмін на Ікарді, але міланці вимагають доплату у розмірі 20 млн євро.

Нагадаємо, новий наставник Інтера Антоніо Конте прагне позбутись скандального нападника і придбати на його місце Ромелу Лукаку.