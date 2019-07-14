Икарди настроен перейти в Ювентус

Испания — 20:12 585
-
Барселона официально представила Гризманна – форвард выбрал игровой номер
-
Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с АталантойИталия — 20:02 414
-
Лунин снова на высоте в Реале, нашел еще 2-х звездных друзей, но приближается к аренде – назван амбициозный клубИспания — 19:24 1346
-
Пітер Крауч: Гулівер, який забивав на будь-який смак, танцював у стилі робота та повернув Тоттенхем у Кубок чемпіонівАнглия — 17:00 217
-
Атлетико подписал еще одну представительницу женской сборной УкраиныИспания — 14:06 320