Икарди настроен перейти в Ювентус

Форвард Интера Мауро Икарди рассматривает вариант только с переходом в Ювентус.

Икарди решительно настроен стать игроком туринского Ювентуса, сообщает Calcio Mercato.

Икарди покинул сборы Интера – игрок продолжит подготовку к сезону отдельно от команды

По информации источника, аргентинец не рассматривает варианты с переходом в другие клубы. Ранее сообщалось, что "бьянконери" хотят отдать "нерадзурри" Мойзе Кина в обмен на Икарди, но миланцы требуют доплату в размере 20 млн евро.

Напомним, новый наставник Интера Антонио Конте стремится избавиться от скандального нападающего и приобрести на его место Ромелу Лукаку.