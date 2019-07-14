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Икарди настроен перейти в Ювентус

22:28 81 Читати українською
Икарди настроен перейти в Ювентус
Мауро Икарди / ФК Интер

Форвард Интера Мауро Икарди рассматривает вариант только с переходом в Ювентус.

Икарди решительно настроен стать игроком туринского Ювентуса, сообщает Calcio Mercato.

Икарди покинул сборы Интера – игрок продолжит подготовку к сезону отдельно от команды

По информации источника, аргентинец не рассматривает варианты с переходом в другие клубы. Ранее сообщалось, что "бьянконери" хотят отдать "нерадзурри" Мойзе Кина в обмен на Икарди, но миланцы требуют доплату в размере 20 млн евро.

Напомним, новый наставник Интера Антонио Конте стремится избавиться от скандального нападающего и приобрести на его место Ромелу Лукаку.

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Интер Интер Италия Трансферы Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Мауро Икарди Мауро Икарди Ювентус Ювентус
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