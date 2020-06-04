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Ювентус хоче попрощатися з Ігуаїном – Саррі заступився за свого форварда

15:14 598 Читать на русском
Ювентус хоче попрощатися з Ігуаїном – Саррі заступився за свого форварда
Гонсало Ігуаїн та Мауріціо Саррі / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн став причиною непорозуміння між наставником Мауріціо Саррі та босами туринців.

Керівництво Ювентуса не намагається приховати, що має намір позбутись Гонсало Ігуаїна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У ситуацію втрутився головний тренер Юве Мауріціо Саррі, який поставив ультиматум босам, що питання майбутнього аргентинця не повинно підніматись до завершення сезону.

Чинний контракт 32-річного форварда з чемпіоном Італії розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні Серії А Ігуаїн провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Трансфери Ювентуса
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