Ювентус хоче попрощатися з Ігуаїном – Саррі заступився за свого форварда

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн став причиною непорозуміння між наставником Мауріціо Саррі та босами туринців.

Керівництво Ювентуса не намагається приховати, що має намір позбутись Гонсало Ігуаїна, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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У ситуацію втрутився головний тренер Юве Мауріціо Саррі, який поставив ультиматум босам, що питання майбутнього аргентинця не повинно підніматись до завершення сезону.

Чинний контракт 32-річного форварда з чемпіоном Італії розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні Серії А Ігуаїн провів 23 матчі, в яких відзначився 5-ма голами та 4-ма асистами.

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