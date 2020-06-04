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Ювентус – Мілан: Кубок Італії офіційно повернеться гучним дербі – відома дата фіналу

21:04 13 Читать на русском
Ювентус – Мілан: Кубок Італії офіційно повернеться гучним дербі – відома дата фіналу
Кріштіану Роналду / Reuters

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора оголосив дати поновлення Кубка Італії.

"Як я і сподівався, сезон відновиться Кубком Італії. Ігри транслюватиме Rai, ми всі зможемо побачити їх.

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Я радий повідомити, що два півфінали відбудуться 12 та 13 червня, а фінал Кубка Італії запланований на 17 червня", – наводить слова Спадафори сайт журналіста Альфредо Педули.

Додамо, що першим поєдинком стане протистояння Ювентуса та Мілана (перша зустріч – 1:1). Наступного дня Наполі боротиметься з Інтером за другу путівку до фіналу (перший матч – 1:0). Нагадаємо, що відновлення сезону в чемпіонаті Італії заплановане на 20 червня.

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Інтер Інтер Ювентус Ювентус Мілан Мілан Наполі Наполі Італія Кубок Італії Кубок Італії 2019/20
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