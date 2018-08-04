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Ігуаїн та Кальдара обрали ігрові номери в Мілані

3 серпня 21:52 555 Читать на русском
Ігуаїн та Кальдара обрали ігрові номери в Мілані
Новачки Мілана / фото офіційний сайт "россонері"

Новачки Мілана форвард Гонсало Ігуаїн та захисник Маттія Кальдара обрали ігрові номери у своїй новій команді.

Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн обрав 9 номер, а оборонець Маттія Кальдара буде виступати у складі "россонері" під 33 номером.

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До слова, раніше у минулому сезоні під 9 номером грав форвард Мілана Андре Сілва.

Ігуаїн виступатиме за "россонері" до літа 2019 року на правах оренди з правом викупу. Кальдара підписав контракт з Міланом до літа 2023 року. 24-річний захисник став частиною трансферу Леонардо Бонуччі, який повернувся у Ювентус.

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Теги
Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Маттія Кальдара Маттія Кальдара Мілан Мілан Італія
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