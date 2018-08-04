Ігуаїн та Кальдара обрали ігрові номери в Мілані

Новачки Мілана форвард Гонсало Ігуаїн та захисник Маттія Кальдара обрали ігрові номери у своїй новій команді.

Аргентинський нападник Гонсало Ігуаїн обрав 9 номер, а оборонець Маттія Кальдара буде виступати у складі "россонері" під 33 номером.

Шевченко: Мілан зробив хорошу інвестицію, підписавши Ігуаїна

До слова, раніше у минулому сезоні під 9 номером грав форвард Мілана Андре Сілва.

Ігуаїн виступатиме за "россонері" до літа 2019 року на правах оренди з правом викупу. Кальдара підписав контракт з Міланом до літа 2023 року. 24-річний захисник став частиною трансферу Леонардо Бонуччі, який повернувся у Ювентус.

Ігуаїн: Мілан – клуб з великою історією