Шевченко: Мілан зробив хорошу інвестицію, підписавши Ігуаїна

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував підписання своїм колишнім клубом Гонсало ігуаїна.

"Якщо гравець мотивований, то він багато чого вартий. Гонсало здається дуже цілеспрямованим, так що Мілан зробив хорошу інвестицію. Таких, як Ігуаїн, не багато.

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Це гарний і божевільний трансфер для Серії А. Навіть на рівні медіа ми знову стаємо дуже цікавими.

Мілан став ближче до Ювентуса? Дорога довга, але конкуренція зросла", – цитує Шевченка видання Gianluca Di Marzio.

Нагадаємо, Гонсало Ігуаїн наступний сезон проведе у складі Мілана на правах оренди.

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