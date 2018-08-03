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Шевченко: Мілан зробив хорошу інвестицію, підписавши Ігуаїна

12:51 1109 Читать на русском
Шевченко: Мілан зробив хорошу інвестицію, підписавши Ігуаїна
Андрій Шевченко / Фото UPG

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував підписання своїм колишнім клубом Гонсало ігуаїна.

"Якщо гравець мотивований, то він багато чого вартий. Гонсало здається дуже цілеспрямованим, так що Мілан зробив хорошу інвестицію. Таких, як Ігуаїн, не багато.

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Це гарний і божевільний трансфер для Серії А. Навіть на рівні медіа ми знову стаємо дуже цікавими.

Мілан став ближче до Ювентуса? Дорога довга, але конкуренція зросла", – цитує Шевченка видання Gianluca Di Marzio.

Нагадаємо, Гонсало Ігуаїн наступний сезон проведе у складі Мілана на правах оренди.

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Теги
Ювентус Ювентус Італія Трансфери Мілана Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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