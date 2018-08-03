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Ігуаїн: Мілан – клуб з великою історією

19:08 71 Читать на русском
Ігуаїн: Мілан – клуб з великою історією
Гонсало Ігуаїн / фото ФК Мілан

Новачок Мілана Гонсало Ігуаїн розповів, чому вирішив продовжити кар'єру у складі "россонері".

"Я перейшов у клуб з величезною історією. Це великий виклик для мене. Сподіваюсь, що виправдаю довіру.

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Вболівальники Мілана заслуговують на повернення туди, де клуб повинен бути. У нас з Аллегрі були певні розбіжності, проте не вони привели мене сюди. Тільки мотивація Мілана.

Якщо команда буде вірити у себе та у свої можливості, Мілан зможе зайти далеко. Ми повинні бути впевнені, що знаходимось на правильному шляху", – цитує Ігуаїна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, аргентинський форвард перейшов з Ювентуса в Мілан на правах дворічної оренди.

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Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн Мілан Мілан Італія Трансфери Мілана
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