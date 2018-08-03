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Игуаин и Кальдара выбрали игровые номера в Милане

21:54 105 Читати українською
Игуаин и Кальдара выбрали игровые номера в Милане
Новички Милана / фото официальный сайт "россонери"

Новички Милана форвард Гонсало Игуаин и защитник Маттия Кальдара выбрали игровые номера в своей новой команде.

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин выбрал 9 номер, а защитник Маттия Кальдара будет выступать в составе "россонери" под 33 номером.

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К слову, ранее в прошлом сезоне под 9 номером играл форвард Милана Андре Силва.

Игуаин будет выступать за "россонери" до лета 2019 на правах аренды с правом выкупа. Кальдара подписал контракт с Миланом до лета 2023 года. 24-летний защитник стал частью трансфера Леонардо Бонуччи, который вернулся в Ювентус.

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Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Маттиа Кальдара Маттиа Кальдара Милан Милан Италия
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