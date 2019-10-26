Ігуаїн потрапив до лікарні після брутального зіткнення з воротарем Лечче

Нападник Ювентуса Гонсало Ігуаїн отримав пошкодження в матчі 9 туру Серії А проти Лечче.

Під кінець зустрічі 31-річний аргентинець отримав удар в голову після зіткнення з голкіпером господарів Габріелем. Після отримання медичної допомоги Ігуаїн повернувся на поле і дограв зустріч до кінця. Однак після завершення матчу він був доставлений в лікарню для проведення медичного обстеження, інформує Bleacher Report.

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Нагадаємо, Ювентус не зміг обіграти Лечче (1:1) і тепер ризикує втратити лідерство в турнірній таблиці Серії А. Команду Мауріціо Саррі може обігнати міланський Інтер, який в цьому турі приймає Парму.

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