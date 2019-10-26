Ювентус у гостях сенсаційно не зміг переграти Лечче Євгена Шахова: 9-й тур Серії А, матчі суботи

Гонсало Ігуаїн зіграв свій 200-й матч у Серії А та 100-й матч за "зебр" у всіх турнірах / Opta Paolo

У 9-му турі Серії А Ювентус та Лечче зіграли унічию. Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 9-й тур

Лечче – Ювентус – 1:1

Голи: Манкозу, 56 (пен) – Дибала, 50 (пен)

Інтер – Парма – початок матчу о 19:00

Дженоа – Брешія – початок матчу о 21:45

У першому матчі суботи Лечче Євгена Шахова приймав Ювентус. Українець, щоправда, залишився у запасі. Ювентус почав агресивніше й на 15-й хвилині рахунок було відкрито. Алекс Сандро виконав класну передачу на Ігуаїна, а той з легкістю переграв голкіпера господарів Габріела. Утім, вже за хвилину арбітр вирішив пересвідчитись у справедливості взяття воріт та скористався VAR. Допомога відеоасистента проілюструвала офсайд у аргентинця. Наприкінці тайму Бернардескі міг виводити "зебр" уперед, але дивовижним чином у порожні ворота йому влучити не вдалось – поруч зі стійкою; на перерву команди пішли без забитих голів.

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Уже по перерві підопічні Саррі заробили пенальті. Дибала взявся пробивати та переграв голкіпера ударом у правий кут – 0:1! Утім, вже за 5 хвилин таке ж право отримали гравці Лечче. Марко Манкозу підійшов до позначки і – 1:1! У середині тайму П'яніч та Меккарьєлло отримали пошкодження й не змогли продовжити поєдинок. Ювентус мав більше нагод, аби вирвати перемогу, але фінальний свисток зафіксував сенсаційну нічию – 1:1! Інтер вже сьогодні ввечері може повернути собі першу сходинку Серії А у матчі проти Парми.

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