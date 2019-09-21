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Ігуаїн хоче повернутись у Рівер Плейт

18:35 296 Читать на русском
Ігуаїн хоче повернутись у Рівер Плейт
Гонсало Ігуаїн / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Гонсало Ігуаїн може продовжити контракт із клубом, але в майбутньому хоче повернутись на батьківщину.

Ювентус може підписати новий контракт з Гонсало Ігуаїном до 2021 року, повідомляє Calciomercato. Нинішня угода розрахована до завершення сезону 2019/20.

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В планах аргентинця після виступів за Ювентус повернутись у рідний Рівер Плейт, де він розпочинав свій футбольний шлях. Але взимку 2007 року у віці 18 років разом з іншим аргентинцем Фернандо Гаго перебрався у мадридський Реал.

За "стару синьйору" Ігуаїн виступає з 2016 року, також віддавався в оренду у Мілан та Челсі.

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