УЄФА запустив спеціальну програму для футболістів, де навчатиме їх розпоряджатись власною кар'єрою

УЄФА вирішив допомогти футболістам та створив спеціальну програму, яка навчатиме їх розпоряджатись фінансами, не потрапляти у допінг-скандали і спілкуватись зі ЗМІ.

Професіональні футболісти відтепер мають можливість навчитись правильно розпоряджатись своєю кар'єрою. УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про запуск спеціальної програми "УЄФА для гравців".

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У цій програмі колишні футболісти діляться досвідом та знаннями, щоб нові покоління не припускалися їхніх помилок.

Програма має кілька модулів на різні теми, і всі вони є симуляцією реальних випадків з життя. В ігровому стилі модулі розповідають, як краще розпорядитись кар'єрою. У програму входять наступні модулі:

- Мій УЄФА – основні принципи, завдання, цінності конфедерації;

- Антидопінг – інформація про допінг для недопущення неприємних ситуацій з забороненими препаратами;

- Боротьба з корупцією – інформація про те, як футболіст може зламати кар'єру через корупцію;

- Моя гра – інформація про регламент турнірів УЄФА та правила футболу;

- Моя друга кар'єра – підготовка до життя після футболу, можливість навчання;

- Мій імідж – публічні стосунки, розмови зі ЗМІ та соціальні мережі;

- Мої фінанси – інформація, як керувати фінансами і вести справи;

- Соціальний фейр-плей – інформація про різноманітність та інклюзивність.

Програма вийде англійською, французькою, німецькою, італійською, іспанською, російською, португальською та сербською мовами. По ходу сезону будуть додані грецька, польська та турецька.

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