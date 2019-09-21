Игуаин хочет вернуться в Ривер Плейт

Форвард Ювентуса Гонсало Игуаин может продлить контракт с клубом, но в будущем хочет вернуться на родину.

Ювентус может подписать новый контракт с Гонсало Игуаином до 2021 года, сообщает Calciomercato. Нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

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В планах аргентинца после выступлений за Ювентус вернуться в родной Ривер Плейт, где он начинал свой футбольный путь. Но зимой 2007 года в возрасте 18 лет вместе с другим аргентинцем Фернандо Гаго перебрался в мадридский Реал.

За "старую синьору" Игуаин выступает с 2016 года, также отдавался в аренду в Милан и Челси.

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